Пять частных домов пострадали на Кубани в результате ночной атаки БПЛА

Вооруженные силы Украины пытались атаковать гражданские объекты на Кубани, обломками БПЛА повреждены кровля и окна пяти домов в Славянском районе, пострадавших, предварительно, нет, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

«Очередная беспилотная атака со стороны преступного киевского режима. Целью были гражданские объекты в Славянском районе. К сожалению, при падении обломков БПЛА в пяти домах есть повреждения кровли, разбиты окна»,— написал он в Telegram-канале.

Вениамин Кондратьев уточнил, что жителям помогут оперативно восстановить имущество, вопрос будет держать на личном контроле глава муниципалитета Роман Синяговский.

На месте ЧП работают специальные службы.

Наталья Решетняк