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Пять частных домов пострадали на Кубани в результате ночной атаки БПЛА

Вооруженные силы Украины пытались атаковать гражданские объекты на Кубани, обломками БПЛА повреждены кровля и окна пяти домов в Славянском районе, пострадавших, предварительно, нет, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

«Очередная беспилотная атака со стороны преступного киевского режима. Целью были гражданские объекты в Славянском районе. К сожалению, при падении обломков БПЛА в пяти домах есть повреждения кровли, разбиты окна»,— написал он в Telegram-канале.

Вениамин Кондратьев уточнил, что жителям помогут оперативно восстановить имущество, вопрос будет держать на личном контроле глава муниципалитета Роман Синяговский.

На месте ЧП работают специальные службы.

Наталья Решетняк

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