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Почти 40 мешков с мазутом достали водолазы у пирса в Витязево

Специалисты МЧС России достали 39 мешков с мазутом со дна около пирса в селе Витязево. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Фото: скриншот из видео Оперативного штаба Краснодарского края

Фото: скриншот из видео Оперативного штаба Краснодарского края

Водолазы собирают на дне куски мазута и загрязненный грунт, упаковывая их в мешки. После их складывают у опор, а затем поднимают на плоты и транспортируют на берег для дальнейшей утилизации.

В течение 7 февраля группы специалистов провели 14 спусков, каждый из которых длился один час. На поверхность подняли мешки, вес каждого из которых составил примерно 50 кг.

Алина Зорина

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