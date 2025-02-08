Почти 40 мешков с мазутом достали водолазы у пирса в Витязево

Специалисты МЧС России достали 39 мешков с мазутом со дна около пирса в селе Витязево. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скриншот из видео Оперативного штаба Краснодарского края Фото: скриншот из видео Оперативного штаба Краснодарского края

Водолазы собирают на дне куски мазута и загрязненный грунт, упаковывая их в мешки. После их складывают у опор, а затем поднимают на плоты и транспортируют на берег для дальнейшей утилизации.

В течение 7 февраля группы специалистов провели 14 спусков, каждый из которых длился один час. На поверхность подняли мешки, вес каждого из которых составил примерно 50 кг.

Алина Зорина