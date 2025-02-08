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В Сочи выпустили первых птиц, прошедших реабилитацию в центре в Витязево

Первых птиц, прошедших реабилитацию в центре в селе Витязево, выпустили в естественную среду обитания в Сочи. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Четырех пернатых выпустили в Адлерском орнитологическом парке у берегов Сочи. Это место выбрали из-за благоприятного прогноза, в ближайшую неделю там ожидается штиль.

По словам представителя центра реабилитации Алексея Карапетяна, птицы прошли все этапы от мойки, стационара до реабилитации и попали в бассейны. Теперь они оказались в такой же среде, с такой же температурой воздуха и воды, как и в бассейнах центра реабилитации.

Руководитель центра Ксения Михайлова рассказала, что птиц им доставили примерно в середине января. Сначала пернатых отмыли, затем госпитализировали и только после этого доставили в центр.

«Это первый успех, первые подтвержденные чомги с начала ЧС, прошедшие тест на плавучесть. Они стойко держатся на воде, не намокают более суток, отлично погружаются под воду»,— подчеркнула руководитель.

Алина Зорина

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