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В Сочи в суд направили дело в отношении организатора финансовой пирамиды

Прокуратура Сочи направила в Лазаревский районный суд уголовное дело в отношении организатора финансовой пирамиды по чч. 1-4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в значительном, крупном и особо крупном размерах). Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

По данным ведомства, 33-летнюю жительницу Приморского края обвиняют в хищении у граждан более 13 млн руб.

Следствие полагает, что в 2023 году обвиняемая, находясь на территории Лазаревского района Сочи, разместила в СМИ мотивационные видеоролики, а также сведения о своей успешной предпринимательской деятельности. При этом, она предлагала гражданам инвестировать свои сбережения, обещая за пользование денежными средствами доход от 99% до 1000% годовых.

«Фактически денежные средства граждан похищались, каких-либо мероприятий по их инвестированию не проводилось. В результате преступных действий 52 потерпевшим причинен ущерб на общую сумму свыше 13 млн руб.»,— говорится в сообщении.

На имущество обвиняемой наложен арест, она находится под стражей.

Тат Гаспарян

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