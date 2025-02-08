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Более 160 снегоуборочных машин дежурят на дорогах Крыма из-за снега

В Крыму дежурят более 160 единиц снегоуборочной и специальной техники из-за непогоды. Продолжает действовать штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике. Всего в регионе дежурят 2,2 тыс. спасателей и 859 единиц техники.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым

Сейчас максимальные порывы ветра зарегистрированы на территории горы Кара-Даг — 21 м/с, Ленинского района — 20 м/с, Керчи — 19 м/с, Симферополя, Феодосии, Черноморского района — 17 м/с, Евпатории — 16 м/с и Нижнегорского района — 15 м/с. Перекрыта автодорога от Судака до поворота в с. Краснокаменка.

Сообщается, что создано 13 мониторинговых групп для отслеживания ситуации на дорогах. В Белогорском районе замело проезжую часть. Сейчас проезд по этой дороге восстановлен.

Алина Зорина

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