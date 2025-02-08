В туротрасли Кубани появится более 60 тысяч рабочих мест

В течение семи лет в туристической отрасли Краснодарского края появится более 60 тыс. новых рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По словам вице-губернатора края Александра Руппеля, в санаторно-курортной и туристической сферах Кубани работают более 100 тыс. человек. К 2031–2032 годам благодаря новым отелям и инвестиционным проектам планируют создать более 60 тыс. новых рабочих мест.

Для комплексного подхода к решению проблемы нехватки квалифицированных кадров в крае утверждена межотраслевая дорожная карта по развитию кадрового потенциала в сфере туризма и гостеприимства. Как отметил Александр Руппель, работу ведут параллельно по нескольким направлениям: перевод крупных объектов в круглогодичный режим работы, выстраивание системы внутреннего обучения специалистов на крупных предприятиях, повышение производительности труда и оптимизация процессов, а также подготовка кадров в учебных заведениях края. По мнению вице-губернатора, при оценке потребностей в сфере туризма в Краснодарском крае необходимо учитывать сезонный фактор. В августе курорты могут быть загружены почти в три раза, принимая до 11 тыс. гостей.

Председатель правительства РФ Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что одной из главных задач, поставленных Владимиром Путиным, является создание системы подготовки и развития кадрового потенциала для сферы туризма и гостеприимства. Сейчас в этой отрасли работает около 1 млн специалистов, однако потребность в кадрах составляет порядка 250 тыс., а к 2030 году она вырастет до 400 тыс.

Новые кадры необходимы не только для динамичного развития отрасли в целом, но и для реализации крупных инвестиционных проектов, таких как «Пять морей и озеро Байкал». Российский государственный университет туризма и сервиса (РГУТиС) призван стать ведущим центром подготовки таких специалистов. По словам господина Чернышенко, сегодня университет подписал несколько соглашений о строительстве новых кампусов.

За последние четыре года в крупнейших отелях Краснодарского края реализовали 14 проектов, направленных на повышение производительности труда и оптимизацию рабочих процессов. Этот опыт позволил региону в 2024 году сертифицировать первый в России Отраслевой центр компетенций в сфере туризма.

В этом году работу на предприятиях отрасли продолжат, в том числе в рамках федерального проекта «Производительность труда», который является частью нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Чтобы устранить разрыв между компетенциями студентов вузов и ссузов и реальными потребностями работодателей, в Краснодарском крае уже четвертый год реализуют кадровую школу. В этом году ее участниками станут более 3 тыс. студентов.

Алина Зорина