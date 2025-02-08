В Новороссийске аварийные бригады устраняют последствия сильного ветра

Аварийные бригады Новороссийска продолжают устранять последствия сильного ветра. Специалисты работают круглосуточно, сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Новороссийска Андрея Кравченко Фото: Telegram-канал главы Новороссийска Андрея Кравченко

За минувшие сутки в Новороссийске из-за сильного ветра повалено 17 деревьев, зафиксировано 13 обрывов проводов и повреждено семь дорожных знаков. Кроме того, в городе сорвало три козырька и одну крышу. Ночью порывы ветра достигали 32 м/с.

Сейчас бригады энергоснабжающих организаций устраняют локальные неполадки на энергетических объектах. Как отметил глава Новороссийска, плановые отключения не планируются.

«Уважаемые жители и гости города-героя, на время действия режима “Повышенная готовность” соблюдайте меры безопасности»,— подчеркнул Андрей Кравченко.

Алина Зорина