Реставрацию Всесвятского кладбища в Краснодаре планируют завершить до 9 мая

Работы по реставрации Всесвятского кладбища в Краснодаре идут с опережением сроков, их планируют закончить к 9 мая. Ремонт начался в 2023 году, сообщает пресс-служба администрации города.

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По словам главы Краснодара Евгения Наумова, посмотревшего ход работ, во время строительства специалисты внимательно относятся к захоронениям. На могиле братьев Игнатовых отремонтировали мраморную плиту и зачистили стелу. Работники, занимающиеся реставрацией памятника «Алеше», ранее обновляли музей им. Фелицина.

Сейчас специалисты отреставрировали 278 скрижалей из 1,1 тыс., а также устроили основания под них и уложили 972 кв. м тротуарной плитки. Работники также устанавливают бордюры, очищают и обрабатывают специальным составом надгробия. Кроме того, высаживают хвойные деревья, а в скором времени установят дополнительное освещение.

Алина Зорина