Трамп запретил Байдену доступ к секретным данным

Президент США Дональд Трамп ограничил доступ к секретной информации своему предшественнику Джо Байдену. Об этом господин Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Saul Loeb / Pool / Reuters Фото: Saul Loeb / Pool / Reuters

«Нет никакой нужны в том, чтобы Джо Байден продолжал получать доступ к секретной информации. Поэтому мы немедленно отзываем у Джо Байдена допуск... и прекращаем ежедневно проводимые для него брифинги по вопросам разведки»,— рассказал действующий президент США.

Дональд Трамп сослался на доклад спецпрокурора Роберта Хура, согласно которому у господина Байдена проблемы с памятью. Господин Трамп завершил свой пост словами: «Джо, ты уволен. Сделаем Америку снова великой!».

В отношении самого Дональда Трампа было возбуждено уголовное дело из-за халатного обращения с секретными документами, найденными в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде в 2022 году. Однако все уголовные дела против политика прекратили после его переизбрания президентом, а расследовавший два из них спецпрокурор Джек Смит ушел в отставку.

О политике нового американского президента — в материале «Ъ» «Трамп Монте-Кристо».