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Коммерсантъ FM
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В поддержку вписывают отраслевой принцип

Чем правительство может помочь российскому бизнесу

Владимир Путин поручил правительству вернуться к мерам поддержки по отраслевому принципу. Такая модель работала во время пандемии COVID-19. Об этом президент заявил во время встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Глава правительства в своем докладе представил основные экономические показатели за 2024 год. По его словам, в частности, рост ВВП достиг исторического максимума.

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

Как отчитывалось правительство, в 2021 году для малого и среднего бизнеса выделили более 1 трлн руб. поддержки. В мае 2022-го, после начала военных действий на Украине, министр финансов Антон Силуанов заявил, что «бюджетный стимул», который был запущен в экономику, достиг 8 трлн руб. Адресные меры поддержки сейчас нужны в первую очередь промышленности, отметила вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова: «Отчасти отраслевые меры действуют для сельского хозяйства, есть отдельные меры поддержки для производственного бизнеса и туризма. Но во всем остальном это одна разрозненная, назовем это так, система. Мы давно уже об этом говорили и вносили предложения. Конечно, отраслевой принцип нужен. Понятно, что из-за ситуации с финансами сейчас вообще в принципе все меры поддержки сокращены, поэтому будет очень важно, чтобы эти деньги все-таки шли на поддержку бизнеса, а не на создание ее инфраструктуры. Все хотят учить бизнес, проходят бесконечные семинары, а ничего этого уже не надо.

Как премьер и президент обсуждали впечатляющий экономический рост

В первую очередь, и мы как Торгово-промышленная палата и раньше об этом говорили, сейчас надо поддерживать производственный бизнес, все, что связано с производством, легкой и пищевой промышленностью. У нас есть меры поддержки, которые, допустим, привязаны к созданию рабочих мест. Но мы же понимаем, что, когда людей брать негде, зачем их создавать? Здесь сразу заведомо выставляется такое условие, которое очень трудно выполнить.

Вместе с тем важно стимулировать роботизацию, автоматизацию, повышение производительности труда. Надо максимально людей заменять в экономике, потому что кадров нет».

Владимир Путин поручил изменить структуру экономического роста. Для этого, по его словам, необходимо внедрять роботехнику и искусственный интеллект. Также он назвал вызовом для страны уровень инфляции. Задача на этот год — добиться снижения показателя, добавил президент. Это важный фактор и для отраслевых мер поддержки, отметил руководитель направления реального сектора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников: «Ситуация действительно во многом беспрецедентная, потому что очень высокая ставка, причем именно продолжительная, сочетается с довольно ощутимой инфляцией. И не вполне понятно, насколько быстро она будет замедляться. Отсюда и меры. Тем более предлагаемый принцип может, с одной стороны, наиболее проблемные, закредитованные отрасли, в которых есть риски неплатежей и банкротств, как-то поддержать. А с другой, бороться с инфляцией нам, похоже, нужно не только ставкой. По площадям бить — это не самый, наверное, эффективный способ.

Нужно выявлять такие очаги инфляции, разбираться, в чем там проблема.

По поводу вливаний, я бы, наверное, акцент на этом не делал, потому что все-таки бюджетные ресурсы ограничены. Способ массивных вливаний сам по себе чреват тоже ускорением инфляции. Что касается периода пандемии COVID-19, то поддержка тогда в целом была признана эффективной. Такие мнения звучали, я с ними, в общем, согласен. Тогда мы прошли нормально. Но сейчас все-таки ситуация существенно отличается. Тогда у нас был, скажем так, шок предложения, связанный в том числе с абсолютно не экономическими ограничениями и разрывом поставок, со схлопыванием спроса в отдельных секторах. Сейчас же довольно сильно разогретый спрос и предложение, которое не вполне за ним поспевает. Кроме того, в ряде случаев это монопольные эффекты, то есть там, где конкуренции не хватает, производители просто идут на повышение цен вместо расширения предложения. И это, конечно, требует несколько других и мер, и инструментов».

В ЦБ не видят охлаждения экономики

Как сообщили аналитики Центробанка, россияне оценивают личную инфляцию в стране в полтора-два раза выше официальных данных Росстата. Это объясняется разницей цен в личных потребительских корзинах, говорится в бюллетене регулятора.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Александра Абанькова

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