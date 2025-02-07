Власти Вологодской области обсудят полный запрет абортов

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что во второй половине февраля власти обсудят полный запрет на аборты в регионе, в том числе в частных клиниках. По его словам, эту тему рассмотрят на совещании в областном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Будем проводить в этом месяце на базе областного правительства большое совещание с главврачами и директорами, а также акционерами частных медицинских организаций, где будем вести речь о необходимости отказаться от абортов даже в частных клиниках... Это наша совместная работа с коллегами из общественных организаций, из государственных структур и, конечно, при содействии Русской православной церкви»,— сказал губернатор на оперативном совещании правительства.

В ноябре 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал запретить «склонение женщин к аборту» и призвал принять соответствующий закон. Он жаловался, что законодательные меры в стране все еще допускают возможность проведения абортов. В декабре заксобрание Нижегородской области внесло законопроект о запрете абортов в частных клиниках, но его сняли с рассмотрения. Против запрета выступил комитет Госдумы по охране здоровья. Профильные эксперты предупреждали, что ограничения приведут к росту теневого сектора.

Владимир Путин говорил, что в сфере ограничения абортов нужно действовать аккуратно. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в январе 2025-го заверил, что вводить запрет на аборты не планируется. Тем не менее частные клиники в ряде регионов (Крыму, Мордовии, Татарстане, Челябинской и Курской области) уже отказались от проведения абортов, в других регионах приняты законы о запрете к склонению к абортам.