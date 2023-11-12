Патриарх Кирилл призвал принять федеральный закон о запрете склонения к аборту

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поддержал инициативу нескольких субъектов России запретить склонение женщин к аборту и призвал принять соответствующий закон «на федеральном уровне».

«К сожалению, число абортов в стране по-прежнему остается высоким. Слава Богу, на законодательном уровне появляются отдельные инициативы, направленные на сокращение количества абортов. Не так давно в Мордовии, например, был принят закон о запрете склонения к аборту. Надеюсь, что эта инициатива будет поддержана и в других регионах, и на федеральном уровне»,— сказал патриарх на открытии XI Общецерковного съезда по социальному служению (цитата по ТАСС).

Глава Русской православной церкви заявил, что иногда, в том числе и по коммерческим причинам, врачи склоняют женщину сделать аборт, но, по его словам, это является преступлением. Он считает, что принятие соответствующего закона актуально для России в условиях демографического кризиса. «Действительно, мы нуждаемся в большем количестве людей. Это факт очевидный, все признают — и политики, и социологи»,— сказал патриарх.

Первым субъектом федерации, который ввел ответственность за склонение к абортам, стала Мордовия. Для физлиц предусмотрены штрафы от 5 тыс. до 10 тыс. руб., для юрлиц — от 100 тыс. до 200 тыс. руб. В ноябре аналогичный запрет ввели в Тверской области. Подобные законы хотят принять в Тамбовкой области и Татарстане.

В конце октября в Госдуме обсудили предложения по ужесточению практики абортов: парламентарии предложили ввести письменное согласие мужчины на аборт при зарегистрированном браке, а в случае беременности несовершеннолетней девушки — согласие родителя или опекуна. Кроме того, одним из предложений было ограничить срок для проведения аборта с 12 до 8 недель беременности.

По данным Минздрава, за десять лет число абортов сократилось более чем в два раза. По данным Федерального фонда обязательного медицинского страхования, больше всего аборты по ОМС делают в Свердловской области, Москве, Красноярском крае, Московской области и Башкирии.

Эрдни Кагалтынов