Администрация США распустила группу по поиску активов российских бизнесменов

Минюст США прекратит работу группы по поиску активов российских бизнесменов, подпавших под санкции (KleptoCapture). Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на служебную записку генпрокурора Пэм Бонди.

Согласно документу, усилия группы будут прекращены «в рамках смещения акцентов и финансирования в сторону борьбы с наркокартелями и международными бандами». «Эта политика требует фундаментального изменения мышления и подхода»,— написала госпожа Бонди. Она добавила, что ресурсы, которые направляли на обеспечение соблюдения санкций и арест активов бизнесменов, перенаправят на противодействие картелям.

Группа KleptoCapture была создана в марте 2022 года как подразделение Минюста США, задачей которого было выявление и заморозка собственности российских бизнесменов, якобы нажитой незаконным путем. Возглавил группу Эндрю Адамс. В апреле 2023-го он рассказал, что Минюст США усилил контроль за исполнением санкций против России — ведомство сосредоточило внимание на зарубежных инвестиционных консультантах, хедж-фондах, юридических фирмах и управляющих частными инвестициями, избегавших проверок. В июле того же года власти США заявили, что с февраля 2022-го в стране были арестованы связанные с РФ активы на $500 млн.