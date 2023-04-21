Минюст США усилил контроль за исполнением санкций против России

Глава оперативной группы Минюста США, известной как KleptoCapture, Эндрю Адамс рассказал в интервью агентству Bloomberg, какими способами Вашингтон пресекает уклонение от санкций, введенных в ответ на военную операцию России на Украине. Минюст, по словам господина Адамса, сосредоточил внимание на зарубежных инвестиционных консультантах, хедж-фондах, юридических фирмах и управляющих частными инвестициями, которые ранее избегали проверки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mike Segar / Reuters Фото: Mike Segar / Reuters

Изучается возможность использования криптовалюты для маскировки трансакций с санкционными товарами, используются новые и секретные тактики для выявления и судебного преследования компаний и отдельных лиц, скрывающих активы богатых россиян, рассказал Эндрю Адамс. Теперь его группа сосредоточена на географических месторасположениях или технологиях, где нарушения труднее искоренить.

«Есть юрисдикции, которые обслуживают олигархов, находящихся под санкциями, и делают их финансовые системы доступными, и иногда делают это таким образом, что мы не можем провести настоящее расследование»,— рассказал глава оперативной группы.

Он отказался назвать конкретные компании, отдельных лиц или регионы, на которых сосредоточилась его группа.

KleptoCapture создана в марте 2022 года для соблюдения применения санкций в ответ на военную операцию.

Следователи изучают, как криптовалюта может использоваться для маскировки трансакций с санкционными товарами или осуществления розничных платежей олигархам, компаниям, находящимся под санкциями. Несмотря на то, что банки США и Западной Европы относительно хорошо соблюдают требования, «есть части мира, где такая культура отсутствует», пояснил господин Адамс.

«Мы не всегда просто вручаем повестку в суд и надеемся, что люди сообщат нам информацию»,— рассказывает о своей работе глава оперативной группы. «Мы проводим спецоперации. Мы полагаемся на осведомителей, ордера на обыск и тайную деятельность»,— сообщил он.

Работа группы, в том числе, привела к тому, что страховые компании отменили полисы на самолеты, которыми пользуются богатые россияне, что фактически лишило их возможности летать.

Конгресс США недавно предоставил Минюсту право переводить доходы от активов, изъятых из-за нарушений санкций, на Украину, хотя это не распространяется на активы, такие как самолеты, арестованные в соответствии с нарушениями экспортного контроля. Эндрю Адамс сообщил, что было разрешено перевести около $5,4 млн, назвав это «каплей в море».

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Мария Федотова