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Коммерсантъ FM
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Замгенпрокурора США: с февраля 2022 в стране арестованы связанные с РФ активы на $500 млн

Заместитель генпрокурора США Лиза Монако заявила, что в стране с начала конфликта на Украине арестованы активы «российских олигархов» и связанных с РФ лиц, обходивших санкции, на общую сумму более $500 млн.

«Мы наложили арест на активы российских олигархов и других лиц, поддерживающих российский режим и уклоняющихся от экономических контрмер США, на сумму более $500 млн»,— сказала госпожа Монако, выступая на министерской встрече G7 в Японии (цитата по сайту Минюста США).

По словам замгенпрокурора, арестом активов занималась оперативная группа Минюста, известная как KleptoCapture. Она была создана в марте 2022 года для соблюдения применения санкций против РФ в ответ на ввод войск на Украину.

Госпожа Монако сообщила также, что группа с февраля 2022 года предъявила обвинение в совершении преступлений, связанных с обходом санкций, более чем 30 лицам. По запросу KleptoCapture обвиняемые были экстрадированы в США более чем из шести стран, добавила замгенпрокурора.

Глава KleptoCapture Эндрю Адам говорил о планах использовать часть российских активов, арестованных оперативной группой, в интересах Украины. В США также арестованы активы Банка России. Их США также могут передать Украине.

В конце 2022 года президент США Джо Байден подписал закон, по которому Минюст США может передать часть конфискованных российских активов Госдепартаменту. Ведомство может направить эти средства на помощь Украине.

В феврале 2023 года суд США принял решение передать Украине заблокированные в США $5,4 млн на счетах основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева. Поводом для блокировки стало то, что, по версии прокуратуры, господин Малофеев пытался в 2015 году в нарушение санкций США перевести $5,4 млн своему партнеру. В мае генпрокурор США Меррик Гарленд распорядился начать передачу этих средств.

8 июня группа сенаторов, демократов и республиканцев, внесла в Конгресс США законопроект, который предлагает расширить полномочия Минюста в вопросе изъятия российских активов в пользу Украины для ее восстановления.

Эрдни Кагалтынов

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