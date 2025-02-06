СВР: РФ приветствует кадровые решения ЦРУ, которые снизят конфронтацию РФ и США

В Службе внешней разведки (СВР) РФ приветствуют любые кадровые и административные решения Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, которые помогут снизить конфронтацию между Москвой и Вашингтоном. Об этом «Ъ» сообщили в СВР РФ в ответ на вопрос о возможных перестановках в спецслужбах США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein / File Photo / Reuters Фото: Evelyn Hockstein / File Photo / Reuters

«Служба внешней разведки РФ приветствовала бы любые кадровые и административные изменения в ЦРУ США, которые могут привести к снижению конфронтации между нашими странами и укреплению международного сотрудничества»,— заявили «Ъ» в СВР.

«Мы воздерживаемся от каких-либо комментариев относительно решений руководства ЦРУ»,— добавили в спецслужбе.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщала со ссылкой на чиновников, что ЦРУ предложило всем своим работникам уволиться и взамен получить компенсацию в сумме зарплаты за восемь месяцев. По словам источников WSJ, это попытка привести ЦРУ «в соответствие с приоритетами» президента Дональда Трампа, включая борьбу с наркокартелями.

После вступления в должность в конце января господин Трамп распорядился лишить доступа к секретной информации 51 бывшего сотрудника разведслужб. Все они, согласно его указу, в 2020 году поддержали «вводящую в заблуждение» кампанию Джо Байдена. 3 февраля Дональд Трамп назначил замдиректора ЦРУ Майкла Эллиса. Американский президент заявил, что господин Эллис поможет директору ЦРУ Джону Рэтклиффу снова сделать ведомство «величайшим разведывательным агентством в мире».

Анастасия Домбицкая