За ночь над Азовским морем и тремя регионами России сбили 28 беспилотников

Минобороны сообщило, что в ночь на 6 февраля средства противовоздушной обороны уничтожили 28 беспилотников над Азовским морем и тремя российскими регионами. Над Азовским морем было сбито 13 дронов, над Ростовской областью уничтожено восемь беспилотников, шесть — над Краснодарским краем и один — над Астраханской областью.

В Ростовской области беспилотники были уничтожены в Каменске, Донецке, Каменском, Миллеровском и Чертковском районах, сообщал глава региона Юрий Слюсарь. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Дрон над Астраханской областью был сбит в Ахтубинском районе. По данным местной администрации, обошлось без пострадавших и разрушений. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев пока не комментировал ночную атаку дронов.

В ночь на 5 февраля средства ПВО уничтожили по два беспилотника над Курской и Белгородской областями. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.