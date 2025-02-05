За ночь над российскими регионами сбили четыре БПЛА

В течение прошедшей ночи средства ПВО уничтожили два беспилотника над территорией Курской области, сообщило Минобороны. По его данным, еще два БПЛА сбили над Белгородской областью. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Белгородская область в предыдущий раз была атакована 3 февраля: в результате сброса взрывного устройства с дрона пострадали три человека. Также было повреждено несколько частных домов. Курская область подверглась атаке ночью того же дня — над ее территорией сбили два БПЛА. Обошлось без жертв и последствий на земле. В регионе с 6 августа 2024 года продолжаются бои с ВСУ, введен режим КТО.