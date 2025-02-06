ПВО отразила атаку беспилотников на севере Астраханской области

Силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотных летательных аппаратов на Ахтубинский район Астраханской области. Как сообщила администрация района в Telegram, повреждений и пострадавших в результате атаки нет. Об угрозе атаки беспилотников местная администрация предупредила в 02:34 мск.

В ночь на 6 февраля атаке беспилотников также подверглась Ростовская область, сообщал губернатор региона Юрий Слюсарь. По предварительным данным, никто не пострадал. Разрушений нет.

В предыдущий раз Астраханская область подверглась атаке дронов 3 февраля. Тогда БПЛА атаковали объекты ТЭК, на одном из них произошло возгорание, пожар локализовали. Обошлось без пострадавших.