Губернатор Ростовской области сообщил об уничтоженных беспилотниках

Средства противовоздушной обороны в ночь на 6 февраля отразили атаку беспилотных летательных аппаратов в Ростовской области, сообщил глава региона Юрий Слюсарь. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Беспилотники были уничтожены в Каменске, Донецке, Каменском, Миллеровском и Чертковском районах. Как написал губернатор в Telegram, информация о последствиях атаки будет уточняться.

В предыдущий раз регион подвергся атаке дронов ночью 3 февраля. Тогда над Ростовской областью было сбито 29 беспилотников. Пострадавших и разрушений не было.