Мир «Татнефти» с «Туполевым» за 5,6 млрд и развитие туризма Марий Эл на 10,8 млрд

«Татнефть» дала месяц «Туполеву» на мировое соглашение по иску на 5,6 млрд руб. Арбитражный суд Татарстана отложил рассмотрение иска «Татнефти» до 5 марта. Представитель АО «Туполев» просил перенести его на май для согласования условий соглашения, но в «Татнефти» согласились отсрочить этот процесс не более чем на месяц.

В Марий Эл на реализацию проектов развития туризма выделят 10,8 млрд рублей. К 2035 году в республике планируют реализовать около 60 проектов с объемом налоговых поступлений 940 млн руб. в год.

В Чувашии направят 1 млрд руб. на модернизацию электросетей республики в 2025 году. Одним из проектов станет завершение строительства подстанции «Технопарк» мощностью 110/10/10 кВ.

В бюджет Татарстана поступило 50 млн рублей от зарплат приговоренных к принудительным работам. За прошлый год такую меру наказания избрали в отношении 1828 осужденных.

Казанский авиационный завод планирует начать первые поставки Ту-214 в 2025 году. В этом году планируется произвести два новых самолета.

Раис Татарстана Рустам Минниханов вошел в обновленный состав президиума Госсовета РФ. Соответствующее распоряжение подписал Президент России Владимир Путин.

В Татарстане закупят 114 доз лекарства от спинальной мышечной атрофии за 76 млн рублей. ГУП «Таттехмедфарм» планирует приобрести препарат «Рисдиплам».

В Чувашии началась проверка в Кугесьском лицее после обращения 7 учеников в больницы с симптомами кишечной инфекции. Ситуацию взял на контроль глава республики Олег Николаев.

В Набережных Челнах обнаружили незаконный карьер в промзоне города. Ущерб недрам от него специалисты Прикамского управления Минэкологии Татарстана оценили в 20 млн рублей.

«КамАЗ» стал самым дорогим автомобильным брендом в России по итогам 2024 года. Его стоимость оценили в 80,1 млрд руб.

Дарья Сайфиева