В Татарстане закупят 114 доз лекарства от спинальной мышечной атрофии за 76 млн

ГУП «Таттехмедфарм» планирует закупить 114 доз препарата «Рисдиплам» для лечения спинальной мышечной атрофии на сумму почти 76 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

По условиям договора исполнитель не должен числиться в реестре недобросовестных поставщиков.

Ранее сообщалось, что пациенты с редкими заболеваниями в регионах России смогут получить федеральное финансирование.

В апреле 2024 года Госсовет Татарстана направил жалобу в Конституционный суд на положения закона «Об основах охраны здоровья граждан». Тогда в Госсовете отметили, что многие регионы не в состоянии самостоятельно приобретать дорогостоящие лекарства из-за нехватки бюджетных средств.

В сентябре Конституционный суд России призвал создать резервный механизм срочного обеспечения лекарствами граждан, страдающих от редких заболеваний.

Дарья Сайфиева