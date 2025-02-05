Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Чувашии направят 1 млрд руб. на развитие электросетей республики в 2025 году

Филиал ПАО «Россети Волга» — «Чувашэнерго» направит около 1 млрд руб. на строительство и модернизацию электросетевых объектов в Чувашии. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В Чувашии направят 1 млрд руб. в развитие электросетей республики в 2025 году

В Чувашии направят 1 млрд руб. в развитие электросетей республики в 2025 году

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Чувашии направят 1 млрд руб. в развитие электросетей республики в 2025 году

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Одним из проектов станет завершение строительства подстанции «Технопарк» мощностью 110/10/10 кВ для подключения потребителей индустриального парка в особой экономической зоне «Новочебоксарск».

Энергетики также продолжат работы по подключению к электросетям индустриального парка «Батыревский». В 2025 году там установят две ячейки на 10 кВ и построят новые линии электропередачи.

Кроме того, предприятие проведет реконструкцию энергообъектов в десяти муниципальных округах республики. В их числе подстанция «Хыркасы», линии электропередачи от подстанций «Кабельная» и «Калинино». На подстанциях «Алтышево», «Саланчики» и «Алатырь» установят защиту от дуговых замыканий.

В сентябре 2024 года «Чувашэнерго» официально признали главной энергетической компанией региона. Новый статус вступил в силу с 2025 года и будет действовать в течение пяти лет.

В декабре 2024 года из-за неблагоприятных природных явлений более 10 тыс. жителей шести районов Чувашии остались без электричества.

Анар Зейналов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...