В Чувашии направят 1 млрд руб. на развитие электросетей республики в 2025 году

Филиал ПАО «Россети Волга» — «Чувашэнерго» направит около 1 млрд руб. на строительство и модернизацию электросетевых объектов в Чувашии. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии направят 1 млрд руб. в развитие электросетей республики в 2025 году

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Чувашии направят 1 млрд руб. в развитие электросетей республики в 2025 году

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Одним из проектов станет завершение строительства подстанции «Технопарк» мощностью 110/10/10 кВ для подключения потребителей индустриального парка в особой экономической зоне «Новочебоксарск».

Энергетики также продолжат работы по подключению к электросетям индустриального парка «Батыревский». В 2025 году там установят две ячейки на 10 кВ и построят новые линии электропередачи.

Кроме того, предприятие проведет реконструкцию энергообъектов в десяти муниципальных округах республики. В их числе подстанция «Хыркасы», линии электропередачи от подстанций «Кабельная» и «Калинино». На подстанциях «Алтышево», «Саланчики» и «Алатырь» установят защиту от дуговых замыканий.

В сентябре 2024 года «Чувашэнерго» официально признали главной энергетической компанией региона. Новый статус вступил в силу с 2025 года и будет действовать в течение пяти лет.

В декабре 2024 года из-за неблагоприятных природных явлений более 10 тыс. жителей шести районов Чувашии остались без электричества.

Анар Зейналов