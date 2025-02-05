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«КамАЗ» стал самым дорогим автомобильным брендом в России за 80 млрд рублей

По итогам 2024 года «КамАЗ» стал самым дорогим автомобильным брендом страны, его стоимость оценена в 80,1 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «КамАЗ».

Оценка стоимости формировалась в три этапа: определение ставки роялти, анализ силы бренда и дисконтирование денежных потоков.

Ранее сообщалось, что дочернее предприятие ПАО «КамАЗ» — «Тутаевский моторный завод», находящийся в Ярославской области, будет выпускать двигатели «Прогресс».

Артём Дергунов

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