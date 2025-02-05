В бюджет Татарстана поступило 50 млн от приговоренных к принудительным работам

За прошлый год из зарплат 1828 приговоренных к принудительным работам 50 млн руб. направили в бюджет Татарстана. Об этом сообщил премьер-министр республики Алексей Песошин на итоговой коллегии УФСИН России по Татарстану.

Премьер-министр Татарстана отметил, что в республике созданы условия для размещения и трудоустройства осужденных. Он напомнил о строительстве следственного изолятора в Казани на тысячу мест.

Ранее сообщалось, что новое здание СИЗО в Авиастроительном районе достроят в 2025 году.

Дарья Сайфиева