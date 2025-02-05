Выявленный челнинскими экологами котлован причинил ущерб на 20 млн руб.

В Набережных Челнах инспекторы Прикамского управления минэкологии выявили в ходе мониторинга незаконный карьер в промзоне города. Ущерб недрам был оценен специалистами в 20 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природных ресурсов Татарстана.

Во время осмотра территории инспекторами добыча глины не велась, техники на месте не было, но на склонах имелись свежие следы работ.

«Глубина несанкционированного котлована составила 13 м, площадь незаконной разработки — 6048 кв. м, объем — 50080 куб. м», — говорится в сообщении пресс-службы.

Министерство не получало уведомлений о начале работ на территории, лицензии на право пользования недрами также не зарегистрировано.

Все материалы по делу направлены в Управление МВД России по г. Набережные Челны.

Артём Дергунов