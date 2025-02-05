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Лицей в Чувашии проверят после обращения детей в больницы с кишечной инфекцией

Прокуратура Чебоксарского района начала проверку в Кугесьском лицее после обращения некоторых учеников в больницы с симптомами кишечной инфекции. Об этом сообщаетпрокуратура Чувашии.

Всем детям, которые обратились с жалобами на плохое самочувствие, оказывают медицинскую помощь. К проверке подключились сотрудники Минобразования Чувашии и Роспотребнадзора.

Они установят, связаны ли санитарно-эпидемиологические условия в лицее с возможным отравлением школьников. Сейчас специалисты исследуют пробы продуктов из столовой и смывы с поверхностей.

В Минздраве Чувашии сообщили, что за медицинской помощью обратились 7 детей. Один ребенок госпитализирован в инфекционное отделение одной из больниц в состоянии средней степени тяжести. Ситуацию взял на контроль глава Чувашии Олег Николаев.

Ранее сообщалось, что 17 января в Казани в оздоровительно-образовательном центре «Дуслык» после обеда с признаками отравления были госпитализированы 12 школьников. К вечеру число пострадавших возросло до 30 человек. У десяти детей выявили норовирус. После проверки Роспотребнадзора деятельность центра была приостановлена из-за многочисленных санитарных нарушений.

Дарья Сайфиева

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