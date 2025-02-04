Главные новости за 4 февраля. Кубань, Крым, Адыгея

Полиция Краснодара начала проверку по факту размещения протестного баннера на Тургеневском мосту. На нем была размещена надпись «Власть и нефть. Мазут и смерть».

Бывшая судья из Краснодарского края Елена Хахалева, задержанная в январе в Баку, готова возместить ущерб по уголовному делу в досудебном порядке, заявил ее адвокат.

Новороссийский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему начальнику пункта боевого питания Андрею Крохалеву, который выбросил 52 гранаты в лесополосе на Кубани.

Жители Краснодара утром 4 февраля заметили на улицах города бронированную технику. В Росгвардии заявили, что это связано с плановыми учениями.

Имущество ООО «Кущевка-Лада», генеральным директором которой числился бывший руководитель департамента транспорта Краснодарского края Дмитрий Пугачев, выставили на торги за 38 млн руб.

Опрошенные «Ъ-Кубань» эксперты туристической отрасли считают, что разлив мазута в Черном море, не скажется серьезно на предстоящем курортном сезоне на побережье Краснодарского края.

Фермерское хозяйство семьи Портяновых из Темрюкского района может обанкротиться из-за многомиллионного иска регионального минприроды. Ведомство обвиняет главу КФХ в незаконном выпасе коров на территории памятника природы регионального значения.

Полицейские выясняют обстоятельства ДТП с участием двух машин, одну из которых выбросило на автобусную остановку.

Сотрудники полиции начали проверку сообщений о собачьих боях, которые якобы проводятся в Крымском районе Кубани.

Мониторинговые группы обнаружили повторные выбросы нефтепродуктов разной интенсивности на пляжах Анапы.