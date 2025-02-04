На побережье Анапы 4 февраля зафиксировали повторные выбросы мазута

Мониторинговые группы обнаружили повторные выбросы нефтепродуктов на пляжах Анапы, сообщили 4 февраля в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперштаб Кубани Фото: Оперштаб Кубани

«Повторные выбросы фракций мазута разной интенсивности утром обнаружили на пляжах в нескольких районах курорта»,— говорится в сообщении.

Уточняется, что новые выбросы мазута произошли на территории, закрепленной за командами из Успенского, Белореченского, Мостовского и других районов, а также из Краснодара.

В оперштабе уточнили, что приоритетное внимание уделяется удалению новых загрязнений с пляжей.

Наталья Решетняк