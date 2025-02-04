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Полиция ищет установивших протестный баннер на Тургеневском мосту в Краснодаре

Полиция Краснодара проводит проверку по факту размещения протестного баннера на Тургеневском мосту. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, на плакате была размещена надпись «Власть и нефть. Мазут и смерть».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным камер видеонаблюдения, неизвестные установили баннер в 6:30 по мск. Позже в полицию поступило заявление о произошедшем. Правоохранители отреагировали на сообщение и прибыли на место происшествия.

Сотрудники министерства транспорта региона демонтировали несанкционированный баннер. Полиция устанавливает личности причастных к инциденту лиц. К нарушителям применят меры в соответствии с действующим законодательством.

Анна Гречко

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