Полиция ищет установивших протестный баннер на Тургеневском мосту в Краснодаре

Полиция Краснодара проводит проверку по факту размещения протестного баннера на Тургеневском мосту. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, на плакате была размещена надпись «Власть и нефть. Мазут и смерть».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным камер видеонаблюдения, неизвестные установили баннер в 6:30 по мск. Позже в полицию поступило заявление о произошедшем. Правоохранители отреагировали на сообщение и прибыли на место происшествия.

Сотрудники министерства транспорта региона демонтировали несанкционированный баннер. Полиция устанавливает личности причастных к инциденту лиц. К нарушителям применят меры в соответствии с действующим законодательством.

Анна Гречко