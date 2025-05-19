В Краснодаре прошла серия интеллектуальных ESG-квизов

В Краснодаре состоялась серия интеллектуальных ESG-квизов для студентов вузов и колледжей. Мероприятия также прошли в Ставрополе и Симферополе. В квизах приняли участие более 100 студентов, сформировавших команды для интеллектуального соревнования и обсуждения актуальных тем, касающихся устойчивого развития, экологии, технологий и социальной ответственности, сообщает пресс-служба Сбербанка.

Фото: ПАО «СберБанк»

В каждом городе за победу боролись по пять студенческих команд. Участникам предлагались вопросы по широкому кругу тем — от искусственного интеллекта и климатических вызовов до географии, кино и общественных инициатив. Такой формат, по оценке организаторов, позволил не только расширить кругозор, но и вовлечь молодежь в обсуждение глобальных проблем в неформальной обстановке.

Интеллектуальные квизы вошли в общероссийскую программу «Зеленая весна», приуроченную к экологическому марафону. Она включает такие акции, как «Сад памяти», «День Волги» и «Чистые игры», а также более 500 других мероприятий.