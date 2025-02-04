Военный выбросил 52 гранаты в лесополосе на Кубани

Как стало известно «Ъ-Кубань», Новороссийский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему начальнику пункта боевого питания Андрею Крохалеву. Он признан виновным в подлоге и умышленном уничтожении имущества (ч. 2 ст. 292 и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 346 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Южного окружного военного суда Фото: Пресс-служба Южного окружного военного суда

Из приговора суда следует, что в апреле 2024 года осужденный после занятий по огневой подготовке, чтобы не сдавать на склад неизрасходованные 52 гранаты (РГД-5), отнес их в расположенную на полигоне лесополосу, где выбросил. Боеприпасы нашли местные жители. Они рассказали в суде, что 20 гранат перепрятали в той же лесополосе, а еще 32 забрали с собой и передали знакомым. Боеприпасы попали в том числе к несовершеннолетним.

В судебном заседании Андрей Крохалев вину в содеянном признал полностью, раскаялся и выразил желание продолжить службу в зоне проведения СВО.

Учитывая, что в марте 2023 года Томский гарнизонный суд приговорил его к 5,5 годам условно за самовольное оставление части, по совокупности приговоров, ему было назначено наказание — шесть лет в исправительной колонии общего режима.

Лия Пацан