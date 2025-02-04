В Краснодаре автомобиль врезался в автобусную остановку

Полицейские выясняют обстоятельства ДТП, которое произошло днем 4 февраля в Краснодаре. По данным пресс-службы городского УВД, на улице Тюляева столкнулись два автомобиля, после чего один из них от удара отбросило на автобусную остановку. Людей на ней в момент аварии не было.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный канал Управления МВД России по городу Краснодару Фото: Официальный канал Управления МВД России по городу Краснодару

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota при выезде со двора многоэтажного дома не уступил дорогу Porsche, в результате чего произошло столкновение. Момент ДТП попал на видео.

В медицинское учреждение для осмотра доставлена 70-летняя пассажирка Toyota. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

Наталья Решетняк