Земли компании экс-главы департамента транспорта Кубани продают за 38 млн рублей

Имущество ООО «Кущевка-Лада», генеральным директором которой числился бывший руководитель департамента транспорта Краснодарского края Дмитрий Пугачев, выставили на торги за 38 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Господин Пугачев занимал должность генерального директора общества с 14 декабря 2016 года по 17 декабря 2022 года.

Согласно сообщению о проведении аукциона, на продажу выставили земельный участок площадью более 13,2 тыс. кв. м с видом разрешенного использования — авторемонтные и другие предприятия по обслуживанию транспортных средств и площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков и легковых автомобилей. В единый лот входит также еще один земельный участок площадью почти 3 тыс. кв. м, вид разрешенного использования — площадка транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков и легковых автомобилей. Кроме того, в лот входит нежилое здание площадью 199,5 кв. м, здание уборной площадью 47 кв. м и трансформаторная подстанция КТП-101П. Имущество расположено в станице Кущевская, по улице Транспортная.

Шаг аукциона — 1,9 млн руб., задаток составляет 20 млн руб. Открытые торги назначены на 14 февраля.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Кущевка-Лада» было зарегистрировано в 2005 году в станице Кущевской. Основным видом деятельности является управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. Владельцами компании указаны Юрий Рысов (55%), Ольга Сокольцова (30%) и Людмила Ляшенко (15%). В 2020 году выручка предприятия составила 702 тыс. руб. В этом же году компания понесла убытки на сумму 3,9 млн руб. Более свежих данных в системе не предоставлено.

Арбитражный суд Краснодарского края признал ООО «Кущевка-Лада» банкротом в декабре 2022 года. Инициатором банкротства компании стала ИФНС России №12 по г. Краснодару из-за долга в 2,6 млн руб.

В 2013 году Дмитрий Пугачев был осужден на два года условно за злоупотребление должностными полномочиями и подделку протокола заседания совета директоров компании «Белореченское автотранспортное предприятие». Сумма ущерба составила 27 млн руб. На должность главы транспортного департамента Дмитрий Пугачев был назначен в 2009 году. Уголовное дело в отношении чиновника возбудили в октябре 2012 года. Руководитель ведомства подал в отставку спустя два месяца после начала следственного процесса.

Тат Гаспарян