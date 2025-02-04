Полиция начала проверку после сообщений о собачьих боях на Кубани
Сотрудники полиции начали проверку по сообщениям Telegram-каналов о собачьих боях, которые якобы проводятся в Крымском районе Краснодарского края. Об этом 4 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю
«По данному факту материал зарегистрирован в Отделе МВД России по Крымскому району. Полицией проводится проверка»,— говорится в сообщении полиции.
Публикация ведомства сопровождается фотографией, на которой запечатлена схватка двух собак породы алабай, а также их хозяева.
Официально в России запрещены собачьи бои — это предусмотрено законом «Об ответственном обращении с животными», который был принят в 2018 году. За жестокое обращение с животными может грозить уголовная ответственность.