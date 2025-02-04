Адвокат: кубанская экс-судья Елена Хахалева готова возместить ущерб до суда

Бывшая судья из Краснодарского края Елена Хахалева, задержанная в январе в Баку, готова возместить ущерб по уголовному делу в досудебном порядке. Об этом сообщил ТАСС ее адвокат Ярослав Краснощеков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Из личного архива Елены Хахалевой Фото: Из личного архива Елены Хахалевой

Адвокат пояснил, что задержание госпожи Хахалевой в Азербайджане произошло без данных о ее розыске по каналам Интерпола. По его словам, это связано с тем, что Азербайджан — бывшая республика СССР и государство СНГ, где правоохранительные органы могут взаимодействовать в рамках федерального розыска. «Я каких-либо официальных бумаг о задержании из Баку не получал, следователь сообщил, что если Елена Владимировна окажется на территории РФ, защитника будут информировать для обеспечения представления ее интересов в рамках проведения следственных действий»,— сказал адвокат.

В ответ на адвокатский запрос от 10 января 2025 года, предоставленный ГУ МВД по Краснодарскому краю и имеющийся у ТАСС, указано, что сведения в отношении Елены Хахалевой отсутствуют в системе Генерального секретариата Интерпола.

В конце 2021 года Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) санкционировала уголовное преследование судьи Елены Хахалевой по представлению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Главным следственным управлением СКР Елена Хахалева заочно обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 и 292 («Мошенничество» и «Служебный подлог») УК РФ.

Следствие утверждает, что с 2016 по 2019 год Елена Хахалева отсутствовала на работе без уважительных причин 128 дней. Все эти дни были отмечены в табеле как рабочие, и за них ей начислялась зарплата. Ущерб составил 1,19 млн руб.

По данным ФСБ, 8 декабря 2021 года Хахалева вылетела в Ереван и в Россию не возвращалась. В 2022 году суд в Ростове-на-Дону заочно отправил ее под арест.

Елена Хахалева получила известность в 2017 году после свадьбы ее дочери, где выступали Иосиф Кобзон, Валерий Меладзе и Николай Басков. Торжество, по данным СМИ, обошлось в $2 млн.

Наталья Решетняк