В Сириусе пройдет «Зеленый марафон»

31 мая в Сириусе состоится 12-й по счету «Зеленый марафон». Мероприятие приурочено ко Дню защиты детей и охватит более 60 российских городов. По оценке организаторов, общее число участников по стране превысит 130 тыс. человек. В Сириусе забег пройдет у стадиона «Фишт», передает пресс-служба Сбербанка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПАО «СберБанк» Фото: ПАО «СберБанк»

Управляющий Центральным отделением Сбербанка в Сочи Владимир Ересько отметил, что в Сириусе марафон стал уже традиционным событием. Он также выразил уверенность в том, что в нынешнем году мероприятие снова соберет множество участников в Сириусе.

Для участников предусмотрены дистанции с учетом возраста и уровня подготовки: взрослые смогут преодолеть 4,2 км или выбрать скандинавскую ходьбу на 2,1 км. Дети в возрасте от 7 до 13 лет побегут 500 м, подростки — 4,2 км.