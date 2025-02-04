Главные новости за 4 февраля. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Ставший подозреваемым при расследовании уголовного дела по статье о мошенничестве в крупном размере бывший вице-губернатор Ленинградской области Николай Пасяда признан неподсудным в связи с наличием определенного заболевания. Сперва окружающие заметили его неадекватные поступки, далее была проведена соответствующая экспертиза. Специалисты выявили нарушения психики, которые лишают Пасяду «способности осознавать фактический характер и общественную значимость и руководить ими».

Петербургский СКА на домашнем льду потерпел сокрушительное поражение от «Ак Барса» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:8. В составе хозяев дубль сделал Захар Бардаков, еще одна шайба на счету Валентина Зыкова. Казанцы ответили хет-триком Артема Галимова. Еще по разу отличились Семен Терехов, Алексей Пустозеров, Никита Лямкин, Семен Кошелев и Артур Бровкин. Последний под занавес встречи отправил шайбу в пустые ворота.

Глава управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Карелия Артур Пряхин скончался. По факту гибели руководителя филиала ведомства следствием проводится доследственная проверка. По предварительной информации, он совершил самоубийство. На это также указывает оставленная в кабинете записка. Господин Пряхин занимал должность руководителя регионального управления ФАС с февраля 2014 года.

Бывшего руководителя комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Дмитрия Чернейко отправили под домашний арест. Экс-чиновнику и его супруге Татьяне смягчили меру пресечения. Супруги стали фигурантами дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения). Их арестовали в конце сентября 2024 года

Петербургский «Зенит» обыграл ЦСКА в серии пенальти в рамках Winline Зимнего Кубка РПЛ. Основное время матча закончилось со счетом 2:2. В составе сине-бело-голубых отличились Дуглас Сантос и Александр Соболев. У армейцев — Матвей Кисляк и Артем Шуманский. В серии пенальти подопечные Сергея Семака оказались удачливее. Удар Аббосбека Файзуллаева парировал Денис Адамов.

Власти Санкт-Петербурга намерены создать при городском правительстве эвакуационную комиссию. В настоящий момент документ находится на антикоррупционной экспертизе. Основными задачами данной структуры в Смольном станут планирование, подготовка, организация проведения и всестороннее обеспечение процесса эвакуации населения, а также материальных, культурных ценностей и архивных документов в безопасные районы.

Компания МТС откроет концертный зал в здании бывшего Варшавского вокзала. На основе долгосрочной аренды оператор намерен расширить сеть «МТС Live Холл», Площадка будет способна вместить 2,5 тыс. зрителей. Срок действия договора аренды — семь лет. Один из лидеров рынка мобильной связи намерен оснастить зал современным оборудованием, однако объем инвестиций в запуск не называется.

Первые договоры с проектно-изыскательской организацией «Метропроект», зарегистрированной 27 января 2025 года, заключило акционерное общество «Метрострой Северной Столицы» (МССС). Речь идет о разработке рабочей документации по продолжению Невско-Василеостровской (в сторону «Каменки») и Красносельско-Калининской (в сторону «Суворовской») линий. На текущий момент новая организация набирает штат сотрудников и приглашает заинтересованных специалистов.

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга решил рассматривать дело в отношении бывшего топ-менеджера медиахолдинга «Патриот» Ильи Горбунова, обвиняемого в вымогательстве, в закрытом режиме. Последний вместе с адвокатами был против. Подсудимый заявил, что потерпевший по делу Александр Малькевич — публичный человек и депутат ЗакСа Петербурга.

Проект реконструкции территории завода «Адмиралтейские верфи» получил положительное заключение Главгосэкспертизы РФ. Его реализуют в три этапа. Реконструкция затронет 21, 8 тыс. кв.м. заводской территорию, из которых 4,5 тыс. кв. м отойдут под строительство глубоководной достроечной набережной.

С 14 марта турецкая авиакомпания AJet впервые начнет выполнять рейсы из Санкт-Петербурга в Стамбул. Предполагается, что перелеты будут осуществляться четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. В рамках зимнего расписания по понедельникам вылет из Петербурга запланирован в 04:05, прибытие в Стамбул — в 08:00. Вылет по средам, пятницам и воскресеньям — в 03:05, прибытие в аэропорт им. Сабихи Гекчен — в 07:00. Время в пути составит 3 часа 55 минут.

Псковский городской суд вынес приговор бывшему заместителю главы городской администрации Александру Грацкому. Экс-чиновника признали виновным в получении взяток и отправили в колонию строгого режима на десять лет. Суд установил, что в 2022-2023 годах обвиняемый получал взятки деньгами и имуществом на общую сумму около 6 млн рублей за беспрепятственную приемку и оплату работ по муниципальным контрактам.