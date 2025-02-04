В здании бывшего Варшавского вокзала появится концертный зал

Компания МТС откроет концертный зал в здании бывшего Варшавского вокзала. На основе долгосрочной аренды оператор намерен расширить сеть «МТС Live Холл», пишет РБК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Намерения открыть концертный зал изданию подтвердили два источника на медиарынке и сама компания. Он займет пространство бывшего зала «Главная сцена» площадью более 2,5 тыс. кв. м. Площадка будет способна вместить 2,5 тыс. зрителей. Срок действия договора аренды — семь лет.

В МТС намерены оснастить зал современным оборудованием, однако объем инвестиций в запуск не назвали. Концертный зал могут далее сдавать в аренду организаторам мероприятий, а также корпоративным и частным клиентам.

Другая площадка «МТС Live Холл» прежде занимала здание на Приморском проспекте. После покупки арены ПАО «Газпром» она сменила название на «Лахта Холл», писал ранее «Ъ-СПб».

Татьяна Титаева