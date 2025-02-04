Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

СКА потерпел сокрушительное поражение от казанского «Ак Барса»

Петербургский СКА на домашнем льду потерпел крупное поражение от «Ак Барса» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:8.

На фото нападающий СКА Амир Нугманов

На фото нападающий СКА Амир Нугманов

Фото: Пресс-служба ХК СКА

На фото нападающий СКА Амир Нугманов

Фото: Пресс-служба ХК СКА

По окончании первого периода на табло был шокирующие цифры — 1:6. Уже на первых секундах встречи отличился Семен Терехов. Следом забросили Артем Галимов и Алексей Пустозеров.

После 0:3 наставник армейцев Борис Ротенберг решил перевернуть игру и заменил голкипера Артемия Плешкова на Павла Мойсевича в связи с травмой первого. Ход помог — на 13-й минуте Валентин Зыков сократил отставание.

Однако шайба петербуржцев лишь раззадорила гостей, которые отправили в ворота СКА еще три шайбы. Все тот же Галимов еще дважды огорчил Ротенберга и компанию. Между шайбами форварда с разницей в пять минут уместился точный бросок Никиты Лямкина.

Во втором периоде армейцы пропустили седьмую, в большинстве отличился Семен Кошелев. Петербургский клуб сумел ответить на 27-й минуте выстрелом Захара Бардакова.

Начало заключительного периода осталось за армейцами. Все тот же Бардаков на 42-й минуте сделал дубль. Однако под самый занавес игры Ротенберг выпустил на лед шестого полевого игрока вместо Мойсевича, чем и воспользовался Артур Бровкин.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в предыдущем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА одержал победу над крепким московским «Динамо» со счетом 4:3. Победную шайбу в овертайме забросил капитан армейцев Александр Никишин.

Андрей Маркелов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...