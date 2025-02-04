СКА потерпел сокрушительное поражение от казанского «Ак Барса»

Петербургский СКА на домашнем льду потерпел крупное поражение от «Ак Барса» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:8.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На фото нападающий СКА Амир Нугманов

Фото: Пресс-служба ХК СКА На фото нападающий СКА Амир Нугманов

Фото: Пресс-служба ХК СКА

По окончании первого периода на табло был шокирующие цифры — 1:6. Уже на первых секундах встречи отличился Семен Терехов. Следом забросили Артем Галимов и Алексей Пустозеров.

После 0:3 наставник армейцев Борис Ротенберг решил перевернуть игру и заменил голкипера Артемия Плешкова на Павла Мойсевича в связи с травмой первого. Ход помог — на 13-й минуте Валентин Зыков сократил отставание.

Однако шайба петербуржцев лишь раззадорила гостей, которые отправили в ворота СКА еще три шайбы. Все тот же Галимов еще дважды огорчил Ротенберга и компанию. Между шайбами форварда с разницей в пять минут уместился точный бросок Никиты Лямкина.

Во втором периоде армейцы пропустили седьмую, в большинстве отличился Семен Кошелев. Петербургский клуб сумел ответить на 27-й минуте выстрелом Захара Бардакова.

Начало заключительного периода осталось за армейцами. Все тот же Бардаков на 42-й минуте сделал дубль. Однако под самый занавес игры Ротенберг выпустил на лед шестого полевого игрока вместо Мойсевича, чем и воспользовался Артур Бровкин.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в предыдущем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА одержал победу над крепким московским «Динамо» со счетом 4:3. Победную шайбу в овертайме забросил капитан армейцев Александр Никишин.

Андрей Маркелов