Петербургский суд закрыл процесс в отношении экс-топ-менеджера Пригожина

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга решил рассматривать дело в отношении бывшего топ-менеджера медиахолдинга «Патриот» Ильи Горбунова в закрытом режиме. Из зала пришлось удалиться журналистам, пишет «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший топ-менеджер медиахолдинга «Патриот» Евгения Пригожина Илья Горбунов (справа) перед началом заседания в Петроградском районном суде Санкт-Петербурга.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Бывший топ-менеджер медиахолдинга «Патриот» Евгения Пригожина Илья Горбунов (справа) перед началом заседания в Петроградском районном суде Санкт-Петербурга.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

О закрытом процессе на время предоставления доказательств обвинения просила прокуратура. В качестве аргумента представитель надзорного органа приводил, что некоторые свидетели военнослужащие, а значит, может быть раскрыта гостайна.

Сам Горбунов и его адвокаты были против закрытого процесса. Подсудимый заявил, что потерпевший по делу Александр Малькевич — публичный человек и депутат Законодательного собрания Петербурга. По мнению Горбунова, данных дела, относящихся к гостайне, нет. Суд поддержал обращение прокуратуры, к тому же заседание с допросом господина Малькевича также пройдет в закрытом режиме.

Горбунов стал фигурантом дела о вымогательстве у потерпевшего. По версии следствия, он требовал 10-20 млн рублей за то, чтобы порочащие господина Малькевича сведения не были опубликованы. При рассмотрении дела фигурирует интервью «Ъ-СПб» с депутатом ЗакСа.

Подробнее о деле Ильи Горбунова — в материале «Ъ-СПБ» «Экс-топ-менеджер "Патриота" предстал перед судом».

Татьяна Титаева