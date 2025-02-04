В Карелии скончался руководитель регионального управления ФАС Пряхин

Глава управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Карелия Артур Пряхин скончался. По факту гибели руководителя филиала ведомства следствием проводится доследственная проверка, пишет РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Карельское УФАС / ВКонтакте Фото: Карельское УФАС / ВКонтакте

В пресс-службе СУСК подтвердили гибель Пряхина. По предварительной информации, он совершил самоубийство. На это также указывает оставленная в кабинете записка.

Артур Пряхин занимал должность руководителя регионального управления ФАС с февраля 2014 года.

Татьяна Титаева