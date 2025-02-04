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«Зенит» обыграл ЦСКА в серии пенальти в рамках Зимнего Кубка РПЛ

Петербургский «Зенит» обыграл ЦСКА в серии пенальти в рамках Winline Зимнего Кубка РПЛ. Голов пришлось ждать до второго тайма. На 49-й минуте игры защитник сине-бело-голубых Дуглас Сантос ушел от подката Койты и точно пробил в нижний угол ворот соперника.

Петербургский «Зенит» в матче с ЦСКА в рамках Зимнего Кубка РПЛ

Петербургский «Зенит» в матче с ЦСКА в рамках Зимнего Кубка РПЛ

Фото: пресс-служба ФК «Зенит»

Петербургский «Зенит» в матче с ЦСКА в рамках Зимнего Кубка РПЛ

Фото: пресс-служба ФК «Зенит»

Армейцы ответили спустя восемь минут, классный удар с лета удался Матвею Кисляку. Отчаянный прыжок голкипера петербуржцев Дениса Адамова оказался бессмысленным.

На 88-й минуте Родригао сделал небрежную передачу на все того же Адамова, у которого на лицевой в весьма спорной ситуации выцарапал мяч Артем Шуманский. Он же отправил мяч в пустующие ворота.

Подопечным Сергея Семака удалось отыграться в добавленное время. Вышедший на замену Александр Соболев сумел принять сложный мяч в штрафной и с разворота левой ногой отправил его под штангу — 2:2.

В серии пенальти сильнее оказались петербуржцы. Все четыре удара сине-бело-голубых пришлись в левый от Владислава Торопа угол. Нужно отметить и игру Адамова, который вытащил выстрел Аббосбека Файзуллаева. Удар упомянутого выше Шуманского пришелся в штангу.

Это был первый матч для «Зенита» в ОАЭ, ЦСКА же проводит вторую игру. До этого он минимально обыграл «Ростов». В следующем туре Зимнего Кубка петербуржцы сыграют с южанами.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что экс-президента «Зенита» Александра Дюкова переизбрали главой РФС на четырехлетний срок. Он был единственным кандидатом на этот пост, решение приняли единогласно.

Андрей Маркелов

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