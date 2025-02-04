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Бывшего замглавы администрации Пскова приговорили к 10 годам колонии за взятки

Псковский городской суд вынес приговор бывшему заместителю главы городской администрации Александру Грацкому. Экс-чиновника признали виновным по п «в» ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взяток в особо крупном размере). Приговор суда — 10 лет колонии строгого режима, сообщили в СУ СК России по Псковской области.

Суд установил, что в 2022-2023 годах Грацкий получал взятки деньгами и имуществом на общую сумму около 6 млн рублей за беспрепятственную приемку и оплату работ по муниципальным контрактам. Задержали его в марте 2024 года.

Помимо длительного срока в ИК решением суда Грацкий также приговорен к штрафу в размере 5,7 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что бывший глава Петрозаводска Владимир Любарский стал фигурантом нового уголовного дела о получении взятки в размере 3 млн рублей, когда он занимал должность замглавы Карелии.

Андрей Цедрик

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