ФАС оштрафовала Альфа-банк за рекламу акции с «Яндекс Едой»

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала Альфа-банк за ненадлежащую рекламу, проведенную совместно с сервисом «Яндекс Еда». Сумма штрафа в сообщении ведомства не указана, однако санкции по ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ предусмотрены в размере от 100 тыс. до 500 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Рекламные ролики выходили на федеральных каналах. В них покупателям предлагали оплатить заказ в сервисе любой картой банка и получить за это 50% кешбэка. Важное условие акции заключалось в том, что максимальная сумма бонуса составляла 500 руб. Правило было написано нечитаемым шрифтом в сноске, которая появлялась на экране и быстро исчезала. Из-за этого многие покупатели не знали полных правил акции и неправильно рассчитывали стоимость услуг доставки.

Само предписание о ненадлежащей рекламе ФАС выдала в августе 2024 года. Поводом стало обращение гражданина. Аналогичная жалоба на тот же ролик Альфа-банка и «Яндекс Еды» поступала в ФАС в июле.