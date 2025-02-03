Главные новости за 3 февраля. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Два человека погибли в результате смертельного ДТП под Кингисеппом. Трагический дорожный инцидент произошел около 22:45 в воскресенье, 2 февраля, на 133-м километре автодороги «Нарва» — автобус столкнулся со снегоуборочной техникой. Полиция начала проверку по факту случившегося. Собственную проверку также проводит прокуратура 47-го региона. Позднее стало известно, что произошедшее стало предметом уголовного дела.

Дело основателя петербургского автодилера «Рольф», экс-депутата Госдумы РФ Сергея Петрова, обвиняемого вместе с тремя предполагаемыми сообщниками в выводе за рубеж около 4 млрд рублей, дошло до суда. Об этом стало известно «Ъ». Изначально предполагалось, что процесс пройдет заочно, однако Черемушкинский суд города Москвы по ходатайству защиты направил дело в Мосгорсуд для решения вопроса об изменении территориальной подсудности. По мнению защиты, районная инстанция, ранее осудившая на восемь с половиной лет колонии топ-менеджера компании Анатолия Кайро, уже сформировала мнение по делу. Первое заседание прошло в отсутствие подсудимых, находящихся в данный момент за пределами территории РФ.

Специалисты установили пролет Большого Смоленского моста над проезжей частью Октябрьской набережной. На это ушло четыре ночи, сообщили в пресс-службе городского правительства. При монтаже были задействованы краны, которые перенесли четыре металлические балки длиной 35 метров и весом в 81 тонну каждая. На месте работали 25 специалистов филиала АО «ДиМ» — Мостоотряд-90. «Мост очень важен для развития транспортного каркаса города. Он соединит протяженные и загруженные участки набережных на правом и левом берегах между Володарским мостом и мостом Александра Невского. Станет частью большой дуги, которая отведет потоки от исторического центра»,— подчеркнул губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

На территории 14 муниципалитетов Новгородской области утром 3 февраля были выявлены отключения подачи электроэнергии. Без света остались свыше 20 тыс. жителей региона, сообщил губернатор субъекта Андрей Никитин в личном Telegram-канале. «Для проведения аварийно-восстановительных работ привлечены 87 бригады из 337 человек, 95 единиц техники. На подкрепление приехали 26 бригад из Псковского и Вологодского, Карельского филиалов Россетей Северо-Запада. В первой половине дня ожидается прибытие еще 9 бригад»,— подчеркнул губернатор.

Экс-главу «Невской мануфактуры» Максима Макеева назначили новым директором АО «Большой Гостиный двор», сообщает «Деловой Петербург» 3 февраля. Соответствующие изменения были внесены в реестр юридических лиц. Согласно данным «Контур.Фокуса», господин Макеев возглавлял «Невскую мануфактуру» в 2021 году, когда там случился крупный пожар. Историческое здание тушили несколько дней. Огонь унес жизнь командира отделения 64-й пожарно-спасательной части Невского района Ильи Белецкого. После происшествия Максима Макеева и его заместителя Алексея Михневича задержали. В 2023 году суд не стал привлекать топ-менеджеров к ответственности в связи с тем, что срок по делу уже истек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц) после ряда инцидентов в Красносельском районе, сообщает пресс-служба городского управления СК РФ. По данным следствия, речь идет об участниках этнической группировки, которые распространяют в соцсетях призывы к насилию и выкладывают видео нападений на людей. Делом заинтересовался руководитель СК России Александр Бастрыкин. Он поручил исполняющему обязанности руководителя петербургского ведомства Олегу Бобкову представить соответствующий доклад.

В Петербург на минувшей неделе приехали новые троллейбусы «Синара-6254» с увеличенным автономным ходом. Об этом «Ъ-СПб» сообщил главный специалист по электрооборудованию компании «Синара — городские машины» Семен Абруков. Они способны проезжать более 30 км без подключения к контактной сети. «Машины имеют возможность подзарядки тяговых аккумуляторных батарей от промышленной сети 380 вольт»,— подчеркнул господин Абруков. Он добавил, что новые транспортные средства полностью низкопольные, в них предусмотрено 31 посадочное место с антивандальным покрытием. Всего троллейбус может вместить до 85 пассажиров.

Первое заседание по делу начальницы производства компании Greenbox Яны Шиловой состоялось 3 февраля в Приморском районном суде. Об этом сообщил 78.ru. Едой этой организации в 2023 году отравились около 300 человек, у них диагностировали сальмонеллез. Следующее заседание назначили на 14 марта. По версии следствия, обвиняемая допустила нарушение санитарно-эпидемиологических норм. Cвою вину Шилова не признает.

Вице-губернатор Петербурга Владимир Омельницкий взял временный контроль за деятельностью комитета по здравоохранению, управления ветеринарии и комитета информатизации, сообщил 3 февраля ЗАКС.Ру. Ранее за работу ведомств отвечал бывший вице-губернатор Олег Эргашев, который 22 января покинул свою должность по собственному желанию. Полномочия передали господину Омельницкому спустя три дня. Информация об этом следует из распоряжения губернатора Петербурга Александра Беглова.

Управляющий директор холдинга «Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ) Михаил Даниленко заявил, что компания займется разработкой гибридной установки для скоростных катеров на подводных крыльях «Метеор 120Р», сообщил ТАСС. До настоящего момента речные суда на подводных крыльях комплектовались зарубежными дизель-редукторными агрегатами. На реализацию отечественного проекта выделили 222 млн рублей, еще 55 инвестирует сам завод.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Дружбы депутата петербургского Законодательного собрания Всеволода Беликова. Соответствующий документ был опубликован на сайте Кремля. Господин Беликов был удостоен награды за «активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу», сказано в указе. В петербургском парламенте он занимает пост председателя комитета по законодательству. Также орденом Дружбы был награжден генеральный директор ООО «Газпром Инвест» Вячеслав Тюрин.