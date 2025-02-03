КМЗ займется созданием гибридной установки для скоростных катеров «Метеор 120Р»

Управляющий директор холдинга «Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ) Михаил Даниленко заявил, что компания займется разработкой гибридной установки для скоростных катеров на подводных крыльях «Метеор 120Р», сообщает ТАСС.

До настоящего момента речные суда на подводных крыльях комплектовались зарубежными дизель-редукторными агрегатами. На реализацию отечественного проекта выделили 222 млн рублей, еще 55 инвестирует сам завод.

«Уникальность заключается в новом гибридном приводе с элементами электродвигателя. Это позволит "Метеору 120Р" швартоваться, не используя дизельный двигатель»,— подчеркнул господин Даниленко.

Соответственно, снизится уровень загрязнения в прибрежных зонах. Новой установкой оснастят 16 катеров до 2027 года. В связи с новым проектом завод увеличит численность сотрудников на 100 человек.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что КМЗ и АО «Балтийский завод» заключили контракты на строительство двух катеров для атомных ледоколов «Якутия» и «Чукотка» проекта 22220.

Андрей Маркелов