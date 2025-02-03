Путин наградил депутата петербургского ЗакСа Беликова орденом Дружбы

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Дружбы депутата петербургского Законодательного собрания Всеволода Беликова. Соответствующий документ был опубликован на сайте Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко ПМГФ-2023. Слева направо: генеральный директор ООО «Газпром инвест» Вячеслав Тюрин, заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Олег Аксютин и министр энергетики России Николай Шульгин на форуме. Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко ПМГФ-2023. Слева направо: генеральный директор ООО «Газпром инвест» Вячеслав Тюрин, заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Олег Аксютин и министр энергетики России Николай Шульгин на форуме. Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Господин Беликов был удостоен награды за «активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу», сказано в указе. В петербургском парламенте он занимает пост председателя комитета по законодательству.

Всеволод Беликов был избран депутатом в 2021 году. До этого он возглавлял муниципальный совет МО «Финляндский округ».

Также орденом Дружбы был награжден генеральный директор ООО «Газпром Инвест» Вячеслав Тюрин. Он удостоился этого ордена «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Владимир Путин присвоил Борису Пиотровскому орден Дружбы за «добросовестную работу».

Дарья Астанина