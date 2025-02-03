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СК возбудил дело по фактам нападения участников этнической банды на петербуржцев

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц) после ряда инцидентов в Красносельском районе, сообщает пресс-служба городского управления СК РФ.

По данным следствиия, речь идет об участниках этнической группировки, которые распространяют в соцсетях призывы к насилию и выкладывают видео нападений на людей.

Делом заинтересовался руководитель СК России Александр Бастрыкин. Он поручил исполняющему обязанности руководителя петербургского ведомства Олегу Бобкову представить соответствующий доклад.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что похожая история случилась в Петербурге в конце января, когда группа мигрантов беспричинно избивала прохожих. Это дело также находится на личном контроле Бастрыкина.

Андрей Маркелов

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