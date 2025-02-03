Первое заседание по делу начальницы производства Greenbox прошло в Петербурге

Первое заседание по делу начальницы производства компании Greenbox Яны Шиловой состоялось 3 февраля в Приморском районном суде, сообщает 78.ru. Едой этой организации в 2023 году отравились около 300 человек, у них диагностировали сальмонеллез.

Следующее заседание назначили на 14 марта. По версии следствия, обвиняемая допустила нарушение санитарно-эпидемиологических норм. Cвою вину Шилова не признает.

В случае, если вина будет доказана, то начальнице производства грозит штраф в размере от 500 до 700 тыс. рублей, либо принудительные работы на срок до двух лет или лишение свободы на тот же срок.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что все отравившиеся заказывали шпинатные вафли через сервис доставки «Самокат». В ходе проверки помещений Greenbox сотрудники Роспотребнадзора нашли грязную тару и тараканов.

Подробнее об этом громком деле читайте в материале «Рацион оказался нездоровым».

Андрей Маркелов